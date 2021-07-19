Москвичка, сбившая детей на зебре, приехала на допрос в сопровождении адвоката

За аварию, в которой погиб человек, Валерии грозит до пяти лет лишения свобод

Москвичка, сбившая 16 июня группу детей на зебре в Москве, прибыла на допрос в УВД Западного округа. Ее сопровождает адвокат, правозащитник был нанят сразу после происшествия.

От каких либо комментариев Валерия Башкирова, обвиняемая в наезде на группу малышей, отказалась. Она молча прошла пропускной пункт, дождалась разрешения пройти к следователю и скрылась за дверью, сообщает сайт mk.ru.

Девушке пришла на допрос в полицию. Фото: кадр с видео, сайт mk.ru

Напомним, страшная авария произошла 16 июля в Солнцеве. Студентка на «Мазде» на пешеходном переходе на улице Авиаторов снесла многодетную семью. Машина не успела остановиться на проезжей части, в итоге сразу несколько человек оказались на капоте.

Под колеса Башкировой попала многодетная семья: мама, бабушка и трое детей. От полученных травм мальчики пяти и трех лет скончались. А 10-месячная девочка, которая находилась в коляске, в больнице.

Она отказалась от каких-либо комментариев. Фото: кадр с видео, сайт mk.ru

Никулинский суд отправил ее под домашний арест до 15 сентября 2021 и этот факт крайне возмутил неравнодушных москвичей. В прокуратуре настаивают, что предполагаемая виновница ДТП должна находиться в СИЗО.