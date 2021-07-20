В столице в Доме фарфора на Мясницкой улице выставлено помещение на продажу

Начальная стоимость объекта составляет почти 55,5 миллиона рублей или около 243,7 тысячи рублей за квадратный метр

В центре столицы на городские торги выставлено нежилое помещение площадью около 223 квадратных метров в здании торгового дома товарищества М. С. Кузнецова, которое является объектом культурного наследия федерального значения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, торговый дом «Товарищества М.С. Кузнецова», в котором находится выставленное на торги помещение, построен по проекту архитектора Федора Шехтеля. Москвичам здание хорошо известно как «Дом с Меркуриями» или «Дом фарфора» на Мясницкой улице, 8/2, строение 1.

«С начала года город реализовал на торгах два нежилых помещения общей площадью около 400 квадратных метров в зданиях, имеющих охранный статус, - отметил заммэра. - Сейчас инвесторам предлагается помещение площадью 223,5 квадратного метра на первом этаже знаменитого «Дома с Меркуриями» конца XIX – начала XX века на Мясницкой улице. Объект имеет свободное функциональное назначение, поэтому будущий собственник сможет открыть здесь офис, магазин или кафе».

Начальная стоимость объекта составляет почти 55,5 миллиона рублей или около 243,7 тысячи рублей за квадратный метр. Заявки на участие в аукционе по продаже помещения принимаются до 6 августа. Торги запланированы на 17 августа.

«Предлагаемое на продажу от города помещение имеет отдельный вход и оборудовано всеми необходимыми коммуникациями, - добавил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. - Все проводимые в нем работы будут контролировать специалисты Мосгорнаследия. Всего с начала года город реализовал на торгах 117 нежилых помещений в центре Москвы. Средняя конкуренция составила 4,3 участника на лот».

Документация и характеристики других выставленных городом на продажу объектов - на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Продажа для бизнеса».

ИСТОРИЯ

Здание на Мясницкой улице построено в 1899-1901 годах по проекту известного московского зодчего Фёдора Шехтеля для владельца одного из крупнейших фарфорово-фаянсовых производств Российской империи конца XIX — начала XX веков Матвея Кузнецова. Он открыл на первом этаже дома знаменитый «Магазин фарфора». Кроме продажи фарфора в магазине устраивались выставки художников. Здание дважды достраивалось. Последний раз в 1930 году добавили 4 и 5 этаж.