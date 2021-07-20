Синоптики предупредили о дожде во время проведения авиасалона МАКС-2021

Синоптик рассказал, какая погода будет во время проведения авиасалона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидается в столичном регионе во время проведения авиасалона МАКС-2021.

«Показательные выступления, выступления пилотажных групп и показ новой техники планируются на 23—25 июля. В эти дни наибольшая вероятность дождей только в пятницу, 23 июля. Там фронт с северо-запада подходит, он не очень ярко выражен, как в последнее время фронтальные разделы с северо-запада, поэтому дожди и не затяжные, и не проливные, но кратковременные летние дожди — да, вероятность существует», — цитирует Шувалова RT.

В субботу и воскресенье, по словам синоптика, вероятность осадков минимальна. Температура воздуха в регионе будет комфортной, утром 18-19 градусов тепла, днем до 25 градусов.

Добавим, ранее синоптики сообщили, что вся неделя в Москве и Московской области будет комфортной, жара отступит, днем в столице и по области температура воздуха будет держаться на уровне 20-25 градусов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Во вторник, 20 июля, в Москве ожидается до 28 градусов тепла, ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 метро в секунду, передает РИАМО.