В подмосковной Балашихе заметили розового кузнечика. Фото: "Подмосковье сегодня"

Если раньше кузнечик был «совсем как огуречик», то теперь можно встретить особь ярко-розового цвета. Такую недавно заметили неподалеку от подмосковной Балашихи.

Эксперты объяснили, как часто такое явление встречается в природе. Энтомолог Татьяна Чабан отмечает, что большинство кузнечиков идеально подстраиваются окрасом под природу. Встречаются особи оттенков древесины и травы, в том числе пожухлой. Умение сливаться с окружающей средой – это единственное спасение насекомых от природных врагов.

Розовый кузнечик хоть и редко, но иногда встречается в природе.

- Это кузнечик вида конек короткокрылый. Такие мутации – это фактически белая ворона. Розовыми или красными кузнечики могут стать, когда им от рождения не хватило черного пигмента, - рассказывает Татьяна Чабан изданию «Подмосковье сегодня».

Больше всего таких кузнечиков встречается в Англии и, по мнению британских ученых, розовым может быть одна особь из тысячи представителей отряда прямокрылы.

Безусловно, розовый цвет очень приметен, но он случит защитой своему владельцу, так как слишком ядовит внешне. В животном мире известно, что яркий окрас говорит о токсичности.

В Министерстве экологии и природопользования Московской области осведомлены о новом обитателе и отметили, что список редчайших представителей флоры и фауны региона регулярно пополняется.