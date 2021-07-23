Между Москвой и Евросоюзом вырос товарооборот

По итогам первого квартала 2021 года наибольший объём экспорта промышленной продукции пришёлся на Италию Фото: Shutterstock

На 2 процента вырос общий объём торговли между Москвой и странами ЕС в первом квартале 2021 года. Сумма составила 27,46 миллиарда долларов США. На долю столицы приходится половина всего объёма торговли между Россией и Евросоюзом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В январе-марте этого года общий объём торговли между Москвой и странами Евросоюза составил 27,46 миллиарда долларов США, что на 2 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года, - отметил заммэра. - В структуре внешнеторговых взаимоотношений несырьевой неэнергетический экспорт столицы составил 1,6 миллиарда долларов США. По итогам первого квартала 2021 года он вырос на 46,2 процента относительно аналогичного периода 2020 года и на 79,2 процента относительно января-марта 2019 года. Главными импортёрами столичной продукции стали Германия, Италия, Чехия, Нидерланды, Финляндия и Швеция».

По его словам, рост несырьевого неэнергетического экспорта особенно важен для Москвы. Поскольку по национальному проекту «Межнациональная кооперация и экспорт» к 2030 году перед столицей наряду с другими российскими регионами стоит задача по увеличению экспорта несырьевых неэнергетических товаров на 70% по сравнению с показателем 2020 года.

Существенную часть несырьевого неэнергетического экспорта Москвы на рынок 27 стран Европейского союза занимает промышленная продукция. Ее поставки в первом квартале 2021 года достигли 1,57 миллиарда долларов США. Это на 49,2% больше тех же месяцев прошлого года. Основу промышленного экспорта составили поставки полиэтилена и полипропилена, шин для легковых автомобилей, иммунологических препаратов и вакцин, а также различного электронного оборудования для промышленной техники.

«Московские экспортёры также способны предложить Европе свою высокотехнологичную продукцию, - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Например, комплектующие для электронной промышленности и автомобилестроения – интегральные схемы, карточки с чипами и аналогичную продукцию».

По его словам, высоким потенциалом для столичных экспортеров обладает сравнительно новая ниша органической косметики. Сейчас Москва уже поставляет косметическую продукцию в Европу, однако пристальное внимание следует уделить именно ее органическому ответвлению.

По итогам первого квартала 2021 года наибольший объём экспорта промышленной продукции пришёлся на Италию – 407,46 миллиона долларов США. За ней идет Германия - 352,38 миллионов долларов США. А тройку главных импортёров промышленной продукции замкнула Чехия с объёмом поставок в страну в 176,09 миллиона долларов США.

По словам генерального директора Центра «Моспром» Натальи Шуваловой, динамика столичного несырьевого неэнергетического экспорта развивается наиболее устойчиво, нежели совокупный экспорт, который напрямую зависит от сырья. Поэтому именно несырьевая неэнергетическая продукция должна стать основой развития торгового сотрудничества между московскими и европейскими партнерами.

По прогнозам Центра «Моспром» наиболее перспективными рынками для сбыта в ближайшие годы станут Германия, Польша, Австрия и Словения. Эксперты отмечают, что эти страны демонстрируют стабильно положительную динамику импорта на протяжении последних трех лет.