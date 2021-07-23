Участок Сокольнической линии метро откроют раньше срока

Три станции московского метро откроют раньше срока Фото: Михаил ФРОЛОВ

Станции «Юго-Западная», «Воробьевы горы» и «Университет» Сокольнической линии столичного метро вернутся к работе раньше запланированного срока. Часть «красной» ветки закрыта из-за строительства новых станций, однако первый участок перекрытой линии откроют уже 26 июля, на две недели раньше.

При этом, как сообщили в Дептрансе, станция «Проспект Вернадского» будет по-прежнему закрыта. Здесь продолжаются работы по строительству перехода на одноименную станцию кольцевой линии.

«Мы понимаем, насколько метро важно для жителей, поэтому стараемся как можно скорее открывать движение на закрытых участках. Строители заканчивают ту часть работ по перекладке кабеля, которая позволит открыть для пассажиров соседние с «Проспектом Вернадского» станции», - цитирует руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова РИАМО.

Во время закрытия станций на участке работают компенсационные наземные автобусы. Кроме того, в Дептрансе просят пассажиров использовать альтернативные маршруты, передает Москва 24.

Напомним, причиной приостановки движения поездов на Сокольнический линии стала подготовка к открытию юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ). Работы на участке продлятся до 8 августа, пишет ФАН.