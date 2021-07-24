Москва возглавила рейтинг самых чистых регионов России

Столица заняла первое место практически по всем показателям исследования Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бесспорным лидером рейтинга самых чистых регионов России признана Москва. Исследование подготовлено Общероссийским народным фронтом на основе народного мониторинга внедрения раздельного сбора отходов. При этом учитывалось также и состояние 106,5 тысяч мусорных контейнерных площадок по всей России.

«Столица заняла первое место практически по всем показателям исследования, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - В частности, критериям «Наличие контейнеров для раздельного сбора мусора» и «Чистота на площадке», которые имеют самый большой вес в рейтинге, полностью соответствуют 82 и 86 процентов соответственно контейнерных площадок Москвы. При этом, среднее для России значение по этим критериям составляет 46 и 41 процент. Кроме Москвы, в пятёрку регионов по объёмам внедрения раздельного сбора мусора вошли Московская область, Алтайский край, Оренбургская и Новосибирская области».

По его словам, в рамках национального проекта «Экология» Москва реализует региональный проект «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами». Его основная задача - повышение как доли сортируемых твёрдых коммунальных отходов, так и доли ТКО, направляемых на утилизацию – переработку или сжигание. Это в свою очередь приводит к снижению количества отходов, направленных на захоронение. По программе регионального проекта в 2021 году доля ТКО, направляемых на обработку (сортировку), должна составлять 38%. Доля ТКО, направляемых на утилизацию - 22,8% и доля ТКО, направляемых на захоронение на полигонах – 77,2%. По итогам проекта в 2024 году доля сортируемых (обработанных) ТКО должна достигнуть 60%, доля утилизируемых - 36% и доля захороненных отходов - не более 64%.

«Проект реализуется в Москве опережающими темпами, - отмечает Кирилл Пуртов. - По итогам первого полугодия 2021 года доля твёрдых коммунальных отходов, отправляемых Москвой на обработку или сортировку, составляет 50,7 процента, утилизируемых - 28,1 процента, а 71,9 процента направляется на захоронение. Аналогичное превышение показателей регионального проекта зафиксировано в 2019 и 2020 годах».

По данным Российского экологического оператора, Москва является единственным регионом России, в котором 100% населения имеет доступ к инфраструктуре для раздельного сбора отходов. В 2020 году в рамках раздельного сбора мусора в Москве собрали более 855 тысяч тонн вторсырья для переработки.