Татьяна Позднякова рассказала о комфортной погоде в Москве

В Москве ожидается комфортная теплая погода Фото: Евгения ГУСЕВА

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие дни. По словам специалиста, в Москве и по области будет тепло, солнечно и комфортно.

«В начале рабочей недели погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления. Осадков в понедельник и во вторник не ожидается. Лишь в среду к вечеру может местами собраться кратковременный дождь. Температура воздуха довольно высокая: в городе — +25...+27 °C в понедельник, во вторник — +27...+29 °C. И ночи станут заметно теплее: +14...+16 °C в Москве, в центре — до +19 °C. Комфортность погоде придаст слабый ветер», - цитирует синоптика RT.

С четверга погода начнет меняться. Местами возможны дожди разной интенсивности, зато температура воздуха сохранится на уровне +25...+27 °C, что на пару градусов выше климатической нормы.

Ранее в Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать до 13:00 вторника, 27 июля, из-за рисков возникновения пожаров, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

А вот в ночь на 29 июля в московском регионе ожидается настоящая летняя гроза. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в это время в окрестностях столицы может выпасть до 20 мм месячной нормы осадков, пишет РИАМО.