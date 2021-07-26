На участке Юго-Восточной хорды построят пять эстакад

Глава Стройкомплекса столицы Бочкарев А.Ю. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от Грайвороновской до Шоссейной улицы появится развязка с Волгоградским проспектом. На ней разместятся пять эстакад. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

«Сейчас продолжаются работы на всем протяжении участка Юго-Восточной хорды от Грайвороновской до Шоссейной улицы, - сказал заммэра. - По проекту реконструкции развязки в месте пересечения ЮВХ с Волгоградским проспектом активно строятся пять эстакад».

По его словам, из-за плотной городской застройки по всей длине почти полуторакилометрового участка ЮВХ маршрут хорды пройдет по эстакаде основного хода. Для этого уже возвели 37 опор из 44 запланированных, а также смонтировали 516 тонн металлоконструкций пролетных строений.

Кроме того, на левоповоротном съезде с Волгоградского проспекта на основной ход ЮВХ по направлению к Каширскому шоссе поставили 10 опор эстакады из 15 и смонтировали 655 тонн металлоконструкций пролетных строений.

«На эстакаде левоповоротного съезда с ЮВХ на Волгоградский проспект в сторону области длиной 552 метра готово 7 опор из 16, - рассказал Юрий Кравцов, генеральный директор ижинирингового холдинга «Мосинжпроекта» (генподрядчик и генпроектировщик некоторых участков Юго-Восточной хорды. - Прим.). - Здесь также смонтировано 535 тонн металлоконструкций, включая 10 сборных железобетонных балок пролетных строений».

По его словам, две другие эстакады – это съезд с Волгоградского проспекта на ЮВХ в сторону Рязанского проспекта, где уже готово свайное основание 3 из 4 опор, а также съезд с основного хода ЮВХ (при движении в направлении Рязанского проспекта) на Волгоградский проспект в сторону МКАД. На нем уже возведена первая опора из 10 и готовы свайные основания еще 5 опор.

Одновременно на участке начались работы по строительству новой дождевой канализации и переустройству коллектора.

Напомним, Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада свяжут разрозненные части города по периферии. На них появятся выходы на МКАД. Благодаря этому разгрузятся как центр города, так и отдаленные от него районы. По оценке экспертов, хордовая система движения на 20% эффективнее, чем замкнутая кольцевая.