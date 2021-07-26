В Москве мужчина расстрелял электрика, за просьбу купить новые розетки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве электрик получил пулю от заказчика за то, что попросил купить новые розетки. Мастер объяснил, что имеющиеся не подойдут из-за отсутствия заземления и предложил купить новые, а в ответ получил пулю.

История началась около двух недель назад. Молодая москвичка решила сделать ремонт на кухне. Мастера нашла в соцсети и, договоришь о работе, перечислила ему предоплату в 20 тысяч рублей.

35-летний мужчина прибыл в квартиру на улицу Изюмовская и приступил к своим обязанностям. Он тщательно заменил всю проводку, а 25 июля должен был установить розетки – это финальная часть ремонта. Но когда дело дошло до монтажа, мастер обратил внимание, что они без заземления и попросил хозяйку купить другие. Замену пообещал провести бесплатно, но это не понравилось девушке. Она стала ругаться, а после позвала на помощь друга.

Как стало известно сайту mk.ru, мужчина мельком показал удостоверение и представился сотрудником полиции. Сначала он проверил документы у мастера, а потом потребовал собрать инструменты и покинуть квартиру.

В ответ мастер попросил выплатить ему оставшиеся деньги – 24 тысячи рублей. Это так разозлило приятеля хозяйки, что он выхватил из-за пояса пистолет и выстрелил электрику в ногу. Кое-как раненный покинул опасную квартиру и отправился в больницу.

Врачи срочно госпитализировали пострадавшего, чтобы удалить пулю. Медики отметили, что ему повезло: пуля едва не задела артерию, все могло кончиться очень печально.

Вскоре сообщение из больницы поступило в полицию и стражи порядка отправились на улицу Изюмовскую, чтобы встретиться с «полицейским», который подстрелил электрика.

41-летнего москвича застали на месте, оказалось, что он работает руководителем отдела администрирования информационных систем в одной из фирм. Травматический пистолет был зарегистрирован по закону, но это не снимает с мужчины ответственности. И хотя он пытался доказать, что электрик бросался на всех с ножом, вскоре стало ясно, что это не так.

А 26 июля хозяйка квартиры все таки перевела мастеру 16 тысяч рублей.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.