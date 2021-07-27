Южная рокада выйдет на МКАД по улице Верхние Поля

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До конца 2023 года Южная рокада соединится с МКАД. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

«Рокаду планируем вывести на кольцевую автодорогу по улице Верхние Поля, - сказал заммэра. - Сейчас активно идёт реконструкция развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и самой улицы».

По его словам, обновление участка от улицы Марьинский парк до МКАД выполнено более чем на 25 процентов. На этом отрезке улицы Верхние поля реконструируют 3,2 километра дорог. Строители уже перекладывают здесь инженерные коммуникации, а также возводят пешеходный переход в районе улицы Марьинский парк, д. 15/51, в котором сейчас монтируется необходимое оборудование. Одновременно продолжается прокладка теплосети, благоустройство с посадкой деревьев и монтаж наружного освещения.

«По проекту Южной рокады сегодня также работаем на участке от улицы Каспийская до 1-гоКотляковского переулка, - добавил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Кроме того, продолжаем реконструкцию улицы Донецкая на участке от улицы Подольская до Курьяновской набережной и реконструкцию МКАД от Каширского шоссе до транспортной развязки на пересечении с Бесединским шоссе».

Глава департамента напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил завершить хордовые магистрали в 2023 году. Этот проект стал в столице сегодня главной дорожной стройкой. Общая длина маршрута - почти 350 километров. Между собой соединятся четыре хорды - Юго-Восточная, Северо-Восточная, Северо-Западная, а также Южная рокада. У каждой из них появятся выходы на МКАД.