Более 500 бахчевых развалов откроют 1 августа в Подмосковье

В Подмосковье откроются бахчевые развалы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году бахчевые развалы начнут свою работу в Московской области с 1 августа. Всего в регионе будет работать порядка пятисот точек. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Продажа арбузов и дынь стартует в Московской области в этом году также как и раньше – 1 августа. Планируется более 500 отдельно стоящих бахчевых развалов. Их откроется на 50 точек больше, чем прошлым летом. Основной арбузный сезон придется на конец августа и продолжится до 1 ноября», - цитирует министра РИАМО.

Воскресенский напомнил, что продажа бахчевых с земли, с надрезами или частями запрещена.

Продажа арбузов и дынь стартует во всех округах региона. Больше всего точек продаж – порядка и более 30 – намечается в Люберцах, Солнечногорске, Балашихе и Одинцове.

Найти такие развалы можно будет на ярмарках, рынках, а также в сетевых и локальных торговых объектах, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев рассказал, что сохранить здоровье сердца и снизить риск инфаркта поможет употребление арбузов, а также клубники, черной смородины и крыжовника, передает телеканал «360».