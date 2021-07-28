Число небоскребов в Москве выросло в 2,5 раза Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве стали чаще продавать жилье в небоскребах. За первое полугодие 2021 года на рынке появилось более 590 тыс.кв.м. жилья, расположенного в домах выше 100 этажей.

Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные представлены в отчете аналитиков Capital Group.

С начала текущего года застройщики сдали 21 новый корпус в высотных проектах - это 23% от общего объема поступлений жилья на рынок «старой» Москвы.

Эксперты рынка отмечают, что в последние годы число высотных домов растет. Это доказывают данные статистики. За весь 2020 год на рынок было выведено около 852 тыс. кв. м жилья в высотках, что лишь на 30% больше, чем за шесть месяцев текущего года.

- Лидером по объемам нового высотного строительства стал район Раменки, - сообщили в Capital Group «Известиям».

Риэлторы объясняют популярность высотных форматов тем, что почти все квартиры в них видовые. К тому же, сами комплексы обычно отличаются интересными архитектурными формами. Застройщик обеспечивает такие дома необходимой инфраструктурой, к тому же выделяет под нее большие площади, так как экономится территория под саму застройку дома.

Ранее риэлторы назвали города России, в которых значительно выросли цены на новостройки. Это произошло из-за льготной ипотеки. Наибольший рост зафиксирован в Сочи и Севастополе. Там подорожание составило 57,4% и 56,6%, пишет ФАН.