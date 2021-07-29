Синоптик Позднякова пообещала москвичам жару в выходные

Москвичам пообещали возвращение жары Фото: REUTERS

В предстоящие выходные в московском регионе будет жарко, также возможны кратковременные осадки. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В ночь на субботу в Москве +16...+18 °С, по области +13...+18 °С. Днём жаркая погода с переменной облачностью, местами кратковременный дождь. Температура воздуха +26...+28 °С, по области +24...+29 °С. И такая же погода сохранится в воскресенье. Температурный фонд будет выше климатической нормы на пару градусов, погода будет комфортной для отдыха», — цитирует синоптика RT.

Метеоролог добавила, что никаких опасных природных явлений в ближайшие дни не ожидается.

Напомним, ранее сообщалось, что в четверг, 29 июля, в Москве будет облачная погода с прояснениями. Воздух в городе прогреется до 27 градусов. Ветер ожидается западный, со скоростью 6–11 метро в секунду, пишут «Известия».