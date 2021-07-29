Сторонники Антона Тарасова устроили «темную» у дверей застройщика ГК «Основа»

Фото: Ксения Тареева

Событие прошло у дверей офиса застройщика на ул. Большая Семеновская (метро Электрозаводская)

Нарастает противостояние между жителями Северо-Востока Москвы и представителями застройщика ГК «Основа». Местные жители и общественный активист Антон Тарасов протестуют против того, что группа компаний «Основа» возводит 30-этажные высотки у самой границы Ботанического сада на месте бывшей гостиницы «Останкино». Многоэтажки застройщика достигнут 105 метровой высоты и тень от зданий, по словам активиста, лишит солнечного света уникальную коллекцию растений оранжереи Ботанического сада. Как сообщает Антон Тарасов, оранжерея находится всего в 85 метрах от строительной площадки жилого комплекса «Very» Тарасов вместе со своими сторонниками проник на территорию, прилегающую к офису ЖК «Основа». Активисты закрыли импровизированными картонными щитами в виде муляжей высоток все окна первого этажа офиса. Прежде чем охрана застройщика перешла к жестким действиям по отношению к активистам, Антон Тарасов обратился к участникам и свидетелям протестной акции.

«Можно ли жить без света? Сегодня мы закрыли свет застройщику ГК «Основа», точно также, как они собираются закрыть свет Ботаническому саду и всем живущим рядом москвичам. Это ответ Тарасова. Москвичи не допустят гибели народного достояния стоимостью более миллиарда рублей. И если застройщика это не останавливает, то неравнодушные люди сами остановят это вопиющее варварство, охранники и чиновники им не помогут!», эмоционально высказался общественник.

Напомним, что несколькими днями ранее, 25 июля, сторонники Тарасова привезли к зданию психиатрической клиники №4 расположенной по соседству следственным изолятором «Матросская Тишина» персонажа, загримированного под В.В.Жириновского и закованного в наручники. Под скандирование «Жириновского – в дурдом» участники акции в костюмах санитаров и Антон Тарасов – предложили сдать политика на лечение. Акция проходила в знак протеста против слов политика о необходимости сажать в тюрьму невакцинированных россиян