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Общество29 июля 2021 15:30

Сторонники Антона Тарасова устроили «темную» у дверей застройщика ГК «Основа»

Сторонники общественного активиста Антона Тарасова, известного своими радикальными формами протеста, организовали акцию, направленную на спасение оранжереи Ботанического сада от масштабного строительного проекта ГК «Основа», угрожающего редким растениям
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Фото: Ксения Тареева

Фото: Ксения Тареева

Событие прошло у дверей офиса застройщика на ул. Большая Семеновская (метро Электрозаводская)

Нарастает противостояние между жителями Северо-Востока Москвы и представителями застройщика ГК «Основа». Местные жители и общественный активист Антон Тарасов протестуют против того, что группа компаний «Основа» возводит 30-этажные высотки у самой границы Ботанического сада на месте бывшей гостиницы «Останкино». Многоэтажки застройщика достигнут 105 метровой высоты и тень от зданий, по словам активиста, лишит солнечного света уникальную коллекцию растений оранжереи Ботанического сада. Как сообщает Антон Тарасов, оранжерея находится всего в 85 метрах от строительной площадки жилого комплекса «Very» Тарасов вместе со своими сторонниками проник на территорию, прилегающую к офису ЖК «Основа». Активисты закрыли импровизированными картонными щитами в виде муляжей высоток все окна первого этажа офиса. Прежде чем охрана застройщика перешла к жестким действиям по отношению к активистам, Антон Тарасов обратился к участникам и свидетелям протестной акции.

«Можно ли жить без света? Сегодня мы закрыли свет застройщику ГК «Основа», точно также, как они собираются закрыть свет Ботаническому саду и всем живущим рядом москвичам. Это ответ Тарасова. Москвичи не допустят гибели народного достояния стоимостью более миллиарда рублей. И если застройщика это не останавливает, то неравнодушные люди сами остановят это вопиющее варварство, охранники и чиновники им не помогут!», эмоционально высказался общественник.

Напомним, что несколькими днями ранее, 25 июля, сторонники Тарасова привезли к зданию психиатрической клиники №4 расположенной по соседству следственным изолятором «Матросская Тишина» персонажа, загримированного под В.В.Жириновского и закованного в наручники. Под скандирование «Жириновского – в дурдом» участники акции в костюмах санитаров и Антон Тарасов – предложили сдать политика на лечение. Акция проходила в знак протеста против слов политика о необходимости сажать в тюрьму невакцинированных россиян