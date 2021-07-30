В Москве растёт оборот общепита

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Отмена в Москве обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе увеличила обороты столичного общепита. За неделю с 19 по 25 июля цифра выросла по сравнению с предыдущей неделей на 25,7% и достигла 6,55 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

«В городе QR-коды, без которых невозможно было попасть в заведения общепита, кроме летних веранд, действовали с 28 июня по 18 июля, - напомнил министр. - Всего за три недели эти ограничения позволили значительно улучшить эпидемиологическую обстановку в столице, в два раза снизить количество заболевших коронавирусом, на треть сократить количество госпитализаций. После отмены QR-ограничений сфера общественного питания быстро восстановила обороты. Среднесуточный дневной оборот отрасли за неделю 19-25 июля составил 935,5 миллиона рублей. Это на 96 миллионов рублей или на 11,4 процента больше, чем за последнюю неделю июня, которая предшествовала введению QR-кодов».

Как отмечают эксперты Аналитического центра Москвы, уже в первый день после отмены QR-кодов, 19 июля, оборот московских предприятий общественного питания составил 792 миллиона рублей, на 15,9% превысив показатели понедельника, 12 июля, когда там действовали ограничения на вход посетителей. В пятницу и субботу, 23 и 24 июля - традиционно пиковые для отрасли дни недели - выручка столичного общепита достигла 1,16 миллиарда рублей и 1,05 миллиарда рублей, что соответственно на 24% и 36% выше показателей таких же дней предыдущей недели. При этом 24 июля оборот предприятий общественного питания был всего на 1,8% ниже уровня соответствующей субботы докризисного 2019 года.

Отмена QR-кодов позитивно сказалась и на трафике торговых центров. «За первую неделю работы без ограничений, когда к полноформатной работе вернулись расположенные в ТЦ кафе и рестораны, а фудкорты смогли возобновить работу посадочных зон, посещаемость московских ТЦ выросла на 1,5 процента в сравнении с последней неделей до ограничений, - отметил Кирилл Пуртов. - Наиболее заметен рост был в небольших ТЦ (площадью 5-20 тысяч квадратных метров), часто выполняющих роль районного досугового центра, куда посетители приходят не только сделать покупки, но и перекусить. Здесь плотность потока посетителей за неделю выросла на 2 процента и приблизилась к докризисным показателям – отставание от аналогичной недели 2019 года составило 8,4 процента».