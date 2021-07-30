Сенатор Рязанский оценил решение властей Москвы отменить обязательное ношение перчаток

В Москве отменили обязательное ношение перчаток Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал решение властей Москвы отменить обязательное ношение перчаток в общественных местах. Политик отметил, что ученые уже доказали, что вирус не живет на поверхностях, а значит ношение перчаток теперь - ненужная мера.

«Ученые Германии уже давно доказали, что на поверхности вирус не живет. В связи с этим, видимо, и наши ученые тоже пришли к такому выводу, и соответствующая реакция со стороны властей понятна. Я думаю, что не нашлось научных обоснований к такому роду ограничений», - цитирует сенатора Газета.ru.

При этом политик добавил, что остальные санитарно-эпидемиологические меры, такие как мытье и дезинфекция рук, должны оставаться в силе.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в условиях улучшения эпидемиологической ситуации в городе стало возможным смягчение некоторых мер. В связи с этим власти решили отменить обязательно ношение перчаток в общественных местах, при этом горожанам напомнили, что обязательное ношение медицинских масок сохраняется.