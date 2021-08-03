В столице появится крупный транспортный хаб «Электрозаводская»

Фото: transport.mos.ru

В 2023 году построят один из крупнейших транспортных хабов в Центральном округе Москвы - ТПУ «Электрозаводская». В нем объединятся станция метро «Электрозаводская» Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий, станция будущего D3 и маршруты городских автобусов и электробусов.

«Создание крупных транспортных хабов, объединяющих разные виды транспорта — важная составляющая больших городов, - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. - За счет новых пересадок жители и гости мегаполиса могут строить гибкие маршруты в зависимости от их потребностей и экономить время на поездки».

По его словам, благодаря ТПУ «Электрозаводская» поездки станут удобнее для 200 тысяч жителей районов Басманный и Соколиная гора. А для пассажиров будущего D3 «Электрозаводская» станет комфортной современной станцией с бесплатной пересадкой на две станции метро.

«Такие хабы, как «Щукинская», «Славянский бульвар», «Волоколамская», объединяют железнодорожный транспорт с метро, благодаря чему пассажиры получают развитую и удобную сеть Московского транспорта», - отметил заммэра.

Например, в 2022 году на МЦД-2 планируется открыть два крупных транспортных хаба:

-«Печатники» - объединит МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую линию и БКЛ;

- «Марьина Роща» - объединит МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую линию. В перспективе здесь появится пересадка на МЦД-4 и БКЛ.