Стадион «Красный Октябрь» в Москве построят в этом году

У москвичей все больше мест для тренировок и занятий физкультурой. Каждый год в столице строятся спортивные площадки и зоны уличных тренажеров во дворах и парках, физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), катки и лыжные трассы. Скоро откроется ещё один многофункциональный ФОК - на Тушинской улице на северо-западе Москвы. Его возводят на месте стадиона «Красный Октябрь».

«В начале августа завершится благоустройство около стадиона, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Здесь уже завершен монтаж зоны воркаута и волейбольной площадки, также почти готова отделка в здании административно-бытового корпуса. На финальном этапе работы на площадке для пляжного волейбола».

Кроме того, строители полностью подготовили футбольное поле.

Напомним, по проекту в спорткомплексе «Красный Октябрь» появятся легковозводимое сооружение для раздевалок и душевых, футбольное поле, площадка для занятий пляжным волейболом, тренажерная площадка (воркаут). Кроме того, уложат новые тротуары, газонное покрытие, высадят деревья и кустарники.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние десять лет в городе построили более 140 крупных спортивных сооружений. Причем они рассчитаны не только на профессионалов, но и на обычных жителей всех возрастов.

«На всех новых объектах создается доступная среда, чтобы ими могли пользоваться и маломобильные горожане», – добавил Рафик Загрутдинов.

ПЛАНЫ

До конца 2021 года в Москве планируют построить ещё более десяти спортивных сооружений. Среди них:

- спорткомплексы в «Лужниках», в том числе Международный центр самбо, Центр бокса и др.;

- 3 ледовых дворца – в Солнцево (ул. Авиаторов, вл. 7), Некрасовке (проектируемый проезд № 6392, мкр. 2, рядом с корп. 20) и поселении Марушкино (уч. 2, Новая Москва);

- 2 футбольных поля – в девятом микрорайоне Зеленограда (у корп. 919 – для спортивной школы № 112 «Спутник») и на ул. Паустовского, вл. 6, корп. 2 (ЮЗАО – для физкультурно-спортивного объединения «Юность Москвы»);

- ВМХ-велодром (ул. Ангарская, вл. 45);

- спортивный комплекс в Митино (ул. Барышиха, вл. 35);

- спортивный комплекс с бассейном (Измайловский б-р, вл. 75/17).

Помимо этого, в 2021 году начнется строительство трех крупных спортплощадок — физкультурно-оздоровительного комплекса на Изваринской улице, ледового дворца для центра спорта и образования «Самбо-70» и спорткомплекса с бассейном в Северном Бутове.