Тестирование виртуальной карты «Тройка» началось в московском метро

В московском метро протестируют виртуальную "Тройку" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В московском метро дан старт тестирования виртуальной карты оплаты «Тройка». Тестовая система позволит оплачивать проезд в режиме онлайн со смартфона. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что к системе тестирования могут подключиться пока только те москвичи, чьи смартфоны работают на системе Android и оснащены модулем NFC, сообщает Москва 24.

Всего столичный метрополитен набирает 500 тестировщиков. Для открытого теста будут доступны абонементы карты «Единый» на 30 дней.

«Все больше людей не носит с собой пластиковые карты, поэтому мы решили запустить виртуальную «Тройку» в вашем смартфоне. Приглашаю всех желающих протестировать новую возможность и стать самыми первыми в Москве обладателями виртуальных «Троек», — цитирует заммэра Москвы, главу столичного Дептранса Максима Ликсутова РИАМО.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве выявлена новая мошенническая схема. Преступники продают желающим сэкономить карты «Тройка» с записанными на них данными чужих социальных карт, передает телеканал «360».