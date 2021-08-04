Синоптики Гидрометцентра прогнозируют возвращение жары

Гидрометцентр анонсировал возвращение жары Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В предстоящие выходные, 7 и 8 августа, в европейскую часть России вернется жаркая погода с температурой воздуха до плюс 30 градусов. Об это рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Синоптик отметила, что с 4 по 6 августа в столичном регионе будет сохраняться теплая комфортная погода до 25 градусов, местами возможны кратковременные дожди. Дожди сохранятся и в выходные, но температура заметно поднимется, воздух может прогреться до тридцати градусов, передает «Российская газета».

Ночи же в столичном регионе уже будут прохладными, примерно 9-14 градусов тепла. Правда, как отметила специалист, эти показатели соответствуют климатической норме, ведь до осени остается не так много времени.

Прохладные ночи, в свою очередь, будут способствовать остыванию воды в водоемах, поэтому купаться скоро станет уже опасно для здоровья.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что самым комфортным днем на этой неделе станет четверг, 5 августа. В этот день в городе воздух прогреется до 25 градусов, осадков не ожидается, передает телеканал «360».

Напомним, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал жителям европейской части России теплы август. По его словам первая половина этого летнего месяца будет теплее климатической нормы, а вот во второй половине погода будет уже напоминать осеннюю, пишет RT.