В Москве полицейская поженила знакомую и алкоголика, чтобы присвоить две квартиры Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Москве сотрудница полиции завладела двумя квартирами, совершив брачную аферу. Женщина женила собственника жилплощади, который успел к 33-годам спиться, на своей знакомой и присвоила жилье.

Теперь в истории, произошедшей в районе Коптеево, разбираются коллеги подозреваемой, которая, к слову, больше в органах не работает.

Как стало известно сайту mk.ru, все случилось в 2019 году. Капитан полиции, занимавшая должность замначальника отделения участковых уполномоченных московского района Коптево, узнала, что на ее участке проживает тихий алкоголик, у которого в собственности две квартиры.

Сотрудница навела справки и ее подозрения подтвердились – мужчина 1987 года рождения был одинок. Отец и мать злоупотребляли алкоголем и умерли много лет назад. Воспитанием мальчишки занималась бабушка – почетный доктор. Не так давно и ее не стало, и мужчина остался полноправным собственником однушки и двушки в доме улице Михалковская.

К своим 33-м годам он почти спился, но соседям не досаждал. В те редкие дни, когда бывал трезв, чинил компьютеры, а еще жил на доход от сдачи квартиры в аренду.

Капитан рассудила, что москвич – перспективный жених и вскоре в его окружении появилась дама, родом из Сибири. Подруга полицейской быстро открутила алкоголика и пара отправилась в ЗАГС.

Местные жители удивлялись, что нашла приезжая в их неблагополучном соседе, но вскоре произошло событие, которое заставило многих взглянуть на ситуацию под другим углом. Новоиспеченный муж умер от цирроза печени, а одну из квартир спешно продали.

О своих подозрениях жильцы сказали участковому, который обслуживал адрес и ранее опечатывал квартиру покойника. Страж порядка обратился к руководительнице и выяснилось, что она дала вдове право доступа в квартиру.

Это только укрепило подозрения полицейского, что его начальница замешена в неприглядной истории. Он тут же сообщил в службу собственной безопасности, где отыскали недостающие улики преступления.

В отношении экс-сотрудницы возбуждено уголовное дело по статье злоупотребление должностными полномочиями.