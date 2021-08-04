Закурившая в бизнес-классе самолета москвичка уверена, что пассажиры должны перед ней извиниться

Курившая в бизнес-классе самолета москвичка настаивает, чтобы перед ней извинились Фото: Кадр видео

Москвичка, закурившая в бизнес-классе самолета, следовавшего рейсом Бодрум – Москва, объяснила свой поступок. Героиней скандала оказалась 52-летняя владелица турфирмы Ирина Таммируусу и она утверждает, что достала сигарету, чтобы снять боль и успокоить нервы, но табачное изделие не применялось по назначению.

- Я не помню, чтобы я закурила. Я курю сигареты не так активно. Я могла взять сигарету, потому что запах сигареты снимает боль, я не помню, чтобы я прикуривала, - объясняет женщина Life.ru.

На борт она поднялась с костылем, так как сильно болела нога после полученной травмы. В воздухе стало еще хуже и женщина, если верить ее словам, пыталась снять боль с помощью сигареты.

Пассажиры стали возмущаться и записали нарушительницу правил на видео. на кадрах, снятых очевидцами, отчетливо видно, что от сигареты идет дым.

Тем не менее, бизнес-леди не чувствует никакой вины пред пассажирами и уверена, что не она, а перед ней должны извиняться. Хотя бы за то, что ее исподтишка снимали на телефон.

- Есть человеческие поступки, а есть звериные. Сидеть хихикать над женщиной, которая на костылях прискакала, и делать фото — вот она, этика XXI века, - резюмировала Ирина Таммируусу.

После полета пассажиры и члены экипажа подтвердили полицейским, что женщина пыталась курить и на просьбы потушить сигарету не реагировала.

О происшествии на борту сообщили стражам порядка и после приземления женщину встретили полицейские.