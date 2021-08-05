Полиция задержала мужчин, срывавших в прохожих украшения в Подмосковье

Полиция задержала преступников Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники полиции задержали в подмосковном Солнечногорске двух мужчин, которые нападали на одиноких прохожих и срывали с них золотые цепочки. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД РФ.

Стражи порядка установили, что грабители поджидали в безлюдных местах одиноко идущих прохожих, нападали на них со спины и срывали с шеи украшения. После преступники сдавали золото в скупку.

«От противоправных действий нападавших пострадали две женщины и мужчина. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей», – цитирует начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову РИАМО.

Она добавила, что задержанными оказались 32-летний местный житель и 44-летний москвич-рецедивист. Их личности удалось установить благодаря системе видеонаблюдения. В настоящее время мужчины находятся под арестом, в отношении них идет проверка на причастность к другим преступлениям.

Также полиция уже изъяла краденые украшения, которые находили в одном из ломбардов Солнечногорска, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».