Синоптик предупредил москвичей о грозе 6 августа 2021 Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Москве в пятницу, 6 августа, ожидаются кратковременные дожди и гроза, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Температура воздуха прогреется до 20-22 градусов в столице, до 18-23 градусов – в Московской области. Скорость ветра составит 4-9 метра в секунду, при грозе он будет порывистым. Атмосферное давление упадет 744 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

«В Москве преобладание облачной погоды, кратковременные дожди, местами возможна гроза», – сообщил синоптик.

Как писал сайт kp.ru, начало осени в Москве будет по-летнему теплым. Синоптики обещают, что в начале сентября температура воздуха в городе может еще подниматься до 25 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд что синоптическая осень наступит в Москве в третьей декаде августа.