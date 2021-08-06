Синоптик предупредил москвичей о грозе 6 августа 2021
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Москве в пятницу, 6 августа, ожидаются кратковременные дожди и гроза, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Температура воздуха прогреется до 20-22 градусов в столице, до 18-23 градусов – в Московской области. Скорость ветра составит 4-9 метра в секунду, при грозе он будет порывистым. Атмосферное давление упадет 744 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.
«В Москве преобладание облачной погоды, кратковременные дожди, местами возможна гроза», – сообщил синоптик.
Как писал сайт kp.ru, начало осени в Москве будет по-летнему теплым. Синоптики обещают, что в начале сентября температура воздуха в городе может еще подниматься до 25 градусов тепла.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд что синоптическая осень наступит в Москве в третьей декаде августа.