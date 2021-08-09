Закрытие станции метро «Проспект Вернадского» продлили до 23 августа

Станция "Проспект Вернадского" откроется 23 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

С понедельника, 9 августа, возобновилось движение поездов на участке Сокольнической линии метро от станции «Университет» до станции «Юго-Западная». При этом станция «Проспект Вернадского» остается закрытой или проведения на ней ремонтных работ, она стен доступна для пассажиров 23 августа.

В настоящее время поезда курсируют мимо «Проспекта Вернадского» без остановки. Попасть на эту станцию можно на наземном транспорте или благодаря бесплатным компенсационным автобусным маршрутам КМ, пишет РИАМО.

Напомним, участок красной ветки столичной подземки закрыли 17 июля из-за строительства перехода на будущую станцию Большой кольцевой линии. Для интеграции с БКЛ на Сокольнической линии пришлось временно отключить линии электроснабжения, связи и водоснабжения. Работы на этом участке ведутся круглосуточно, передает Москва 24.

Ранее руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов заявил, что в ближайшее время в Москве появится 16 новых пересадок, которые свяжут станции будущих МЦД-3 и МЦД-4 с Большой кольцевой линией метро и МЦК, передает телеканал «360».