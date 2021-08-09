Метеобюро: Дожди принесут москвичам кислородное голодание Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Москве постепенно начинает меняться. На смену жаре приходят дожди, осадки стоит ожидать уже к середине недели, к 11 августа.

Возможны не только дожди, но и грозы. Изменения спровоцирует южный антициклон, во власти которого столица окажется к среде.

- Центр антициклона пройдет вдалеке от Москвы, но жители региона все равно ощутят на себе его воздействие, - комментирует телеканалу «360» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Если 9 и 10 августа воздух прогреется до + 29, то потом стоит ждать снижения до +23. Из-за дождей влажность воздуха будет расти, а затянутое тучами небо буквально давить на людей.

Многие будут ощущать дискомфорт из-за кислородного голодания.

В четверг, 12 августа, тоже возможны дожди, а после погода начнет меняться в лучшую сторону. Осадки прекратятся и установится ясная солнечная погода.

- А вот ночи станут чуть прохладнее, где-то около +15 градусов в Москве, по области температура может понижаться до +11 градусов, но дневная вполне комфортная — +23…+25 градусов, - рассказала Позднякова.

А вот на юге Европейской России прогнозируется аномальная жара. Столбики термометров будут подниматься до 35-38 градусов, на Кавказе возможны все 40 тепла, пишет ФАН.