Столичный лифтостроительный завод увеличивает объемы производства

Фото: Сергей ВЕДЯШКИН/Агентство «Москва»

В первом полугодии 2021 года один из крупнейших производителей лифтов в стране – Щербинский лифтостроительный завод – выпустил 4,5 тысячи грузовых и пассажирских подъемников. Цифра на 500 единиц оборудования больше, чем за те же месяцы прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам прошлого года московские промышленники выпустили 15,4 тысячи подъемников, что на 10,6 процента больше, чем в 2019 году, - отметил заммэра. - Всего в столице работают четыре производителя лифтов. Один из крупнейших – не только в Москве, но и по всей стране – Щербинский завод. Только за первое полугодие 2021 года предприятие изготовило 4,5 тысячи подъемников. Это на одну тысячу единиц превышает показатель января-июня 2019 года».

В столичном жилом фонде 100% лифтов в год истечения срока службы меняются на новые. Таким образом, Москва укрепляет статус города самого современного жилья. Согласно программе развития столицы в перспективе еще 1,5 млн москвичей будут жить в более комфортных условиях после проведения капремонта и замены более 11 тысяч лифтов.

Пятая часть всех изготовленных лифтов в первом полугодии - более 900 единиц - появится в московских домах. Большинство из них установят в столичных многоэтажках по программе капремонта жилых домов. Лифты уже доставили туда для последующего монтажа. Ими заменят устаревшие механизмы в жилых домах Юго-Восточного, Восточного и Центрального округов Москвы. Напомним, Фонд капитального ремонта Москвы выработал единый стандарт лифтов, устанавливаемых в рамках столичной программы капремонта. Начиная с 2019 года все подъемники соответствуют единому стандарту комфорта, безопасности и эстетики.

Производитель также поставит лифты для новых крупных жилых комплексов, в том числе для стартовых домов по реновации.

«Щербинский лифтостроительный завод – высокотехнологичное предприятие, которое не только системно модернизирует собственное производство, но и уделяет особое внимание научно-исследовательским опытно-конструкторским работам, предлагая рынку новую, востребованную продукцию, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - В числе его разработок – линейка безредукторных лебедок, благодаря которым лифт работает более плавно и тихо».