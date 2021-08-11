В Москве откроются три фармацевтических завода

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В столице инвесторы вложат около 10 миллиардов рублей в строительство трех фармпредприятий в рамках офсетных контрактов, заключенных с правительством Москвы. На них будут производить более 110 лекарственных препаратов для нужд города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Совокупные инвестиции в их создание составят 9,8 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Город закупит у этих заводов лекарств на общую сумму 33,5 миллиарда рублей. Создание фармпредприятий позволит наладить бесперебойное обеспечение москвичей 116 востребованными лекарственными препаратами. Офсеты стимулируют бизнес вкладывать средства в создание или модернизацию производства необходимых городу товаров, открывать новые рабочие места взамен на стабильные долгосрочные закупки со стороны города».

Напомним, первый офсетный контракт в фармацевтике Москва подписала в 2017 году с ЗАО «Биокад». Инвестор должен вложить три миллиарда рублей в создание предприятия по производству 40 препаратов онкологического и иммунологического профиля.

«Компания «Биокад» уже инвестировала в проект два миллиарда рублей и осенью прошлого года запустила в эксплуатацию первую производственную очередь на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва», - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Взамен на локализацию производства город будет закупать произведенные препараты в течение семи лет на общую сумму 14 миллиардов рублей».

Инвестором по второму офсету, заключенному осенью 2018 года, стало ООО «Р-Опра», которое входит в ГК «Р-Фарм». Компания вложит в создание производства не менее 5,8 миллиарда рублей и обеспечит поставки городу на 18,4 миллиарда рублей. Строительство предприятия уже ведется на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис «Москва».

Третий офсетный контракт в фармацевтике был подписан в феврале этого года с Московским эндокринным заводом. Инвестор должен в течение двух лет локализовать на территории города производство 20 лекарственных препаратов. Объем инвестиций в проект составит один миллиард рублей. Сейчас разрабатывается проектная документация