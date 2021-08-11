Тоннель Большого кольца метро между «Печатниками» и «Нагатинским Затоном» пройдет под Москвой-рекой

Фото: Софья САНДУРСКАЯ/Агентство «Москва»

Новые линии столичного метро сегодня копают 13 тоннелепроходческих комплексов. С начала этого года с помощью современной техники протянули более 11 километров тоннелей. Среди них - тоннель между станциями «Печатники» и «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии (БКЛ).

- Десятиметровый тоннелепроходческий комплекс «Виктория» прошел 904 метра двухпутного тоннеля между строящимися станциями восточного участка БКЛ «Печатники» и «Нагатинский Затон», - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. - Это более половины общей длины тоннеля.

По его словам, одновременно на восточном участке БКЛ продолжается проходка двухпутного тоннеля между станциями «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар». Щит «Лилия» преодолел более 70% маршрута строящегося на этом участке тоннеля. Кроме того, идет проходка однопутного тоннеля от станции «Каширская» в сторону «Кленового бульвара».

При этом пока щит «Виктория» остановился на специально оборудованной площадке для замены режущего инструмента. Далее он пойдет под руслом Москвы-реки, ширина которого составляет порядка 500 метров.

«Виктория» также прошла зону плотной городской застройки в районе Печатники, - рассказал генеральный директор управляющей компании по строительству новых линий и станций московского метро «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. - Часть тоннеля пройдена непосредственно под станцией «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии, а затем под коллектором реки Нищенка. На трассе попадаются в основном смешанные грунты от песков до известняков, причем сильно обводненные».

По данным столичного Стройкомплекса, восточный участок БКЛ готов уже почти наполовину. Напомним, сейчас на нем строятся четыре станции - «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». При этом «Текстильщики» и «Кленовый бульвар» построены в среднем на 50 процентов. Здесь проводятся архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерных систем. А станции «Печатники» и «Нагатинский Затон» - на треть. На них продолжается сооружение основных конструкций.