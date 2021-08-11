МЧС предупредило жителей столичного региона о грозах, ливнях и сильном ветре

Жителей московского региона предупредили о непогоде Фото: Михаил ФРОЛОВ

В региональном представительстве МЧС предупредили жителей столичного региона о надвигающейся непогоде. Вечером в среду, 11 августа, и Подмосковье ожидается усиление ветра, ливни и грозы.

Согласно прогнозам специалистов, усиление ветра и дожди начнутся после семи часов вечера. При этом такая погода будет сохраняться вплоть до 11 утра четверга, 12 августа, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Спасатели напомнили о мерах предосторожности в грозу. При сильном ветре пешеходам рекомендуется держаться подальше от шатких конструкций, рекламных щитов, и не пережидать ливень под деревьями.

Добавим, что в самой столице ожидаются небольшие кратковременные дожди, пишет РИАМО.

Напомним, ранее синоптики пообещали жителям столичного региона по-настоящему летнюю погоду в выходные. Температура воздуха в городе и по области прогреется до 27 градусов, осадков не ожидается, сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные центра погоды «Фобос».