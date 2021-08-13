Розничная и мелкооптовая торговля Москвы увеличивает обороты

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Во время активного восстановления экономики города после пика пандемии обороты предприятий розничной и мелкооптовой торговли, а также торговли автотранспортом выросли в июле 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В июле этого года обороты предприятий розничной и мелкооптовой торговли, а также торговли автотранспортными средствами составили 513,6 миллиарда рублей, что на 25,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 48,1 процента превышает показатель июля 2019 года, - сказал заммэра. - Рост этих отраслей в основном был достигнут за счет сектора непродовольственной торговли, который составил 309 миллиардов рублей, увеличившись на 39,7 процента к июлю 2020 года и на 81,1 процента к июлю 2019 года».

В свою очередь обороты торговли продовольственными товарами выросли по сравнению с июлем прошлого года на 14,9%, а с «допандемийным» июлем 2019 года – на 2,5%, обороты торговли автотранспортом - на 2,6% и на 31,3% соответственно.

«Рост потребительской активности в Москве потребовал от работодателей увеличения числа сотрудников, занятых в розничном секторе, - добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - Количество принятых на работу в розничной торговле города с начала пандемии в апреле 2020 года по июль 2021 года больше числа уволенных на 22,8 тысячи человек».