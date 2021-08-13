Участники реновации в Москве смогут купить машиноместа со скидкой

Московские власти утвердили правила покупки машиномест в подземных паркингах домов, построенных по программе реновации жилья. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

«Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин подписал постановление, согласно которому жители домов, заселяемых по программе реновации, имеют приоритетное право на приобретение в собственность машиноместа в подземном паркинге – со скидкой 40 процентов от рыночной стоимости», – отметил заммэра.

По его словам, если в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявки на покупку машиноместа на него будет подано еще одно или несколько заявлений, покупатель определяется по итогам аукциона.

«Проведение оценки рыночной стоимости, публикацию перечня машиномест, подлежащих продаже, и заключение сделок обеспечит Московский фонд реновации жилой застройки, - объяснил глава Стройкомплекса. - На сайте Фонда в ближайшее время появится база машиномест, которую будут регулярно обновлять».

Нераспроданные машиноместа будут поступать в открытую продажу на электронном аукционе - без предоставления приоритетного права и без скидки, после истечения 12 календарных месяцев со дня регистрации права собственности (заключения договора социального найма) на квартиру первого участника реновации в доме.

Напомним, программа реновации жилья в Москве утверждена 1 августа 2017 года. В неё попали 5 175 домов – около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них сейчас живут порядка миллиона жителей.