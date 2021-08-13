Московским дачникам рекомендовали отправляться за город после 20:00 Фото: Евгения ГУСЕВА

Московским дачникам порекомендовали отправляться на свои загородные участки после 20:00 в пятницу, 13 числа. Это позволит не стоять в пробках, которые, по прогнозам столичного Департамента транспорта, достигнут 7 баллов.

- К вечеру прогнозируем 6–7 баллов, – говорится в сообщении.

Плотное движение будет на Щелковском, Каширском, Варшавском и Ленинградском шоссе.

После 19:00 трудности с проездом возникнут на Волгоградском и Рязанском проспектах, Липецкой улице и шоссе Энтузиастов, сообщает Москва 24.

Кстати, последний летний месяц - вовсе не повод сворачивать садово-огородные работы. Эксперты настаивают, что если посадить в августе укроп, базилик, листья салата, лук, кинзу, шпинат и редиску, то они успеют вырасти и дать неплохой урожай до заморозков.

Быстрее всего созреет редис, его можно будет рвать уже в начале сентября. Но стоит сажать только скороспелые сорта, сообщает телеканал "360".