Юрист рассказал, какое наказание грозит матери, бросившей ребенка на скамейке в Москве Фото: Кадр видео

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, какое наказание грозит матери, бросившей новорожденного ребенка на скамейке в Москве.

Новорожденного нашли у дома на Ярославском шоссе, предположительно, крошку оставила гражданка Киргизии. Сейчас ее ищут.

Если окажется, что кроху бросила на произвол судьбы его родная мать, то ей может грозить административная и уголовная ответственность. Все будет зависеть от тяжести наступивших последствий.

- Встанет вопрос о лишении ее родительских прав, - рассказал собеседник ФАН.

Согласно Семейному кодексу Российской Федерации всю ответственность за жизнь, здоровье, надлежащий уход и воспитание детей возлагает на их родителей.

- Мать не только нарушила свои обязательства, но и подвергла жизнь ребенка опасности. По статье 5.35 КОАП РФ женщину могут оштрафовать. Кроме того, ей грозит ответственность по статье 125 УК РФ- штраф до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев, - говорит эксперт.

Либо же арест на срок от 3 месяцев до года. Автоматически встанет вопрос о лишении родительских прав.

Полиция опрашивает жителей соседних домов. Судя по внешности ребенка, его родители могут быть приезжими из стран средней Азии, сообщает телеканал "360".