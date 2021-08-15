На смену ливням с грозами в Москву придет субтропическое тепло к 17 августа 2021 года

Последняя волна летней жары сохранится недолго Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ливни с грозами, которые купали Москву на уходящей неделе, сменятся волной субтропического тепла. К 17 августа 2021 года в центральную часть страны придет 30-градусная жара.

Этот всплеск тепла стане последним в уходящем лете. В отдельных районах воздух прогреется до +35!

В понедельник, 17 августа, в столице будет от +23 до +28 тепла. А уже на следующий день показатели поползут вверх. Причем тепло будет не только в Москве и Московской области, но и во всей центральной части страны.

Местами будет аномально жарко, причем даже ночью температура не упадет ниже +15..20 градусов.

Дни ожидаются солнечные, без осадков. А вот ночами иногда будут идти слабые дожди, сообщает РИАМО.

Такие аномальные всплески тепла 17 августа случались только в 1954 году. Тогда температура воздуха поднялась до +33,5 градусов. В 2007 году было +31,1, а в 2008 году фиксировалось до +32,5 градусов.

Синоптики советуют не пропускать последние теплые деньги, так как уже после 19 августа, ситуация начнет меняться. А в начале сентября возможны первые заморозки.

- Среда станет заключительным знойным аккордом. Во второй половине дня с северо-запада подойдет холодный атмосферный фронт североатлантического циклона, из-за чего небо начнут постепенно затягивать мощные конвективные облака, а ближе к вечеру и в ночь на четверг зарядят грозовые дожди, сопровождаемые шквалом и мозаичным градом, - цитирует РИАМО прогноз ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Стоит отметить, что в августе месячная норма по дождям будет выполнена досрочно. Последний летний месяц оказался богат на осадки, сообщает Подмосковье сегодня.