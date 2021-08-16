60 тысяч археологических артефактов было найдено в Москве за 10 лет

В Москве за 10 лет нашли 60 тысяч исторических артефактов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние десять лет московские археологи обнаружили на территории Москвы порядка 60 тысяч уникальных и ценных артефактов, среди которых монеты, железные орудия, украшения, предметы быта и различные сосуды.

Мэр города Сергей Собянин объяснил, что работать археологам в столице не просто, так как в исторической части нельзя развернуть полноценные раскопки. При этом основные находки делаются, в основном, во время строительных работ.

По словам мэра, крупнейшей археологической площадкой последних лет стало Зарядье. Рабочими здесь был найден исторический клад из 34 тысяч серебряных монет общим весом более 20 килограммов, передает Москва 24.

«Также в Зарядье археологи обнаружили берестяную грамоту – четвертую берестяную грамоту, найденную в Белокаменной. И первую, которая полностью соответствует «новгородскому стандарту», — цитирует Сергея Собянина РИАМО.

Мэр также добавил, что все находки археологов отправляются на экспертизу, затем в случае необходимости на реставрацию, а затем выставляются в Музее Москвы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции археологи обнаружили древнейший в мире «смайлик». Изображение улыбки было нанесено на кувшин бронзового века. Ученые полагают, что этому «смайлику» около 3700 лет, передает ФАН.