Станция столичного метро «Физтех» строится методом «стена в грунте»

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В скором времени район Северный на северо-востоке столицы станет ближе. Сюда придёт Люблинско-Дмитровская линия метро. Напомним, сейчас строители прокладывают новый участок этой ветки длиной около семи километров. На нем разместятся три станции - «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех».

«Методом «стена в грунте» на четверть выполнены ограждающие конструкции станционного котлована «Физтех», - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, при проектировании нового участка линии учитывались пожелания жителей.

«В соседних с метро районах неоднократно выражали пожелания, чтобы строительство велось подземным способом, - сказал заммэра. - Поэтому был утвержден именно такой вариант прокладки будущего маршрута».

Напомним, метод «стена в грунте» позволяет бетонировать стены в траншеях с использованием специального укрепляющего раствора. Такой приём помогает строителям, например, на участка со сложными гидрогеологическими условиями или при прокладке линии недалёко от зданий или их фундаментов.

СПРАВКА «КП»

Станция «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро разместится вдоль Дмитровского шоссе севернее бульвара Академика Ландау. По проекту здесь построят один вестибюль с выходами к Дмитровскому шоссе, остановкам наземного пассажирского городского и пригородного транспорта.