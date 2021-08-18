Для москвичей откроют еще шесть новых спортивных комплексов

Уже сегодня 500 000 человек могут одновременно заниматься спортом на спортивных площадках, в парках и на спортивных объектах Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

К июлю 2022 года на северо-западе, западе, севере и юго-востоке города появятся новые спортивные сооружения. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, аукционы на право размещения некапитальных спортивных объектов город проводит с 2020 года. В них участвуют инвесторы, которые планируют создавать современную спортивную инфраструктуру: легковозводимые спортивные конструкции без фундамента, предназначенные для занятий физической культурой. К таким сооружениями можно проводить все необходимые коммуникации.

Ключевая задача программы развития Москвы - создание города, где каждый найдет то, что ему нужно. Уже сегодня 500 000 человек могут одновременно заниматься спортом на спортивных площадках, в парках и на спортивных объектах Москвы.

«В июле 2021 года город заключил с победителями торгов шесть договоров на право размещения некапитальных спортобъектов на участках общей площадью 2,18 гектара, - сообщил заммэра. - Сумма ежегодных платежей по договорам составит 9,7 миллионов рублей. Всего с начала 2021 года подписано уже 15 таких соглашений. Объекты разместятся на участках общей площадью 7,84 гектара. Общая сумма ежегодных платежей составит 28 миллионов рублей».

Для сравнения: в 2020 году по итогам городских торгов было оформлено 14 таких земельных участков совокупной площадью 5,49 гектара на общую сумму годовых платежей 7,52 миллионов рублей.

Срок установки некапитальных спортивных сооружений – не позднее одного года с момента подписания соглашения. Вариантов строительства множество - от физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным залом или ледовым катком до регбийного поля, площадки для хоккея на роликах, пейнтбольного полигона или экстрим-парка.

«До конца 2021 года город реализует еще более 15 локаций, - уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - До сентября стартует заявочная кампания для участников торгов на право размещения легковозводимых спортивных объектов на Кронштадтском бульваре в САО, Ленинском проспекте в ЮЗАО, улице Вилиса Лациса в СЗАО, а также на пересечении улиц Цимлянская и Краснодарская – ЮВАО».

Подробнее об объектах, выставляемых на торги, - на Инвестиционном портале Москвы investmoscow.ru в разделе «Торги» – «Некапитальные объекты», а также на сайте torgi.gov.ru.

КОНКРЕТНО

Адреса будущих спорткомплексов

СЗАО - ул. Твардовского, ПИП «Москворецкий»

ЗАО - Сколковское ш., вл. 33

СЗАО - ул. Генерала Белобородова, вблизи вл. 29

САО - ПК № 17 «Хлебниковский лесопарк», у платформы «Марк» Савеловского направления МЖД

ЮВАО - Проектируемый проезд № 770

СЗАО - Митино, мкр. 8, корп. 17