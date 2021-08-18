В Москве утвердили рекомендации для развития набережных

В столице утвердили методические рекомендации для развития прибрежных территорий и городских набережных. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В документе прописаны рекомендации по организации и технологии выполнения инженерно-гидрографических работ для строительства и реконструкции набережных и других объектов на прибрежных территориях водных путей Москвы с применением современных технологий и оборудований, - отметил заммэра. - Применение этих рекомендаций позволит сократить сроки и стоимость инженерно-гидрографических работ за счет перехода на новый технологический уровень их выполнения, а также в целом повысить эффективность и безопасность строительства и эксплуатации сооружений на этих территориях».

По его словам, разработанный документ предназначен для практического применения всеми профильными организациями строительного комплекса города и размещен в открытом доступен на сайте Московского территориального строительного каталога. Рекомендации разработаны с учетом замечаний и предложений ведущих профильных ведомств, включая Институт водных проблем РАН, Ассоциацию «Гидропроект», АО «Аэрогеодезия» (Роскартография), ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова».

«Москва-река, по сути, была зажата промзонами по большей части, - ранее сказал Андрей Бочкарев в интервью «Комсомольской правде». - До сих пор она рассматривалась как удобное место для доставки грузов. Сейчас все изменилось. Река в городе - это огромный капитал для создания удобной атмосферы для жизни. В одобренных рекомендациях приписано укрепление самих берегов, создание опорных и причальных стенок, пешеходных мест, велодорожек, благоустройство, озеленение, места подъезда и подхода к набережным, а также возможно, размещение некапитальных ресторанов и кафе. Конечно, разные районы будут выглядеть по-разному, но основные подходы будут такие».

Как отметил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, в документе учитывались лучшие практики по возведению подобных сооружений на основе современных технологий и оборудования.

«Строительство набережных - важная часть работы по созданию комфортной городской среды, - отметил глава Департамента. - Документ разработан, в том числе, с учетом задач по цифровизации и применению современных информационных технологий в строительной отрасли города».