Синоптик: дожди в Москве закончатся только к 24 августа 2021 года

Синоптик: дожди в Москве закончатся только к 24 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптик рассказал, как долго в центральной России сохранится непогода. Дожди в Москву принесла череда атмосферных фронтов. Сам циклон находится над Балтикой и движется на восток страны, в сторону Архангельска и Мурманска.

- Спираль циклона закручивается по часовой стрелке и цепляет Москву. Сегодня и завтра будут дожди, а к пятнице, 20 августа, погода стабилизируемся, - говорит в беседе с RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Постепенно в регионе установится нормальная погода, в рамках климатической нормы. От июльского тепла не останется и следа. Пока же столбики термометров достигают значений, превышающих на 7 градусов климатическую норму.

19 августа будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, +22...+24 °С.

20 августа, в пятницу, установится переменная облачность и без осадков. +24...+26 °С.

Предстоящие выходные принесут небольшой дождь, температура будет колебаться от 22 до 24 тепла. Начало новой рабочей неделе тоже ожидается дождливым.

- В понедельник — +17...+22 °С, предварительно во вторник — +16...+21 °С, нормальная августовская температура, — заключил собеседник.