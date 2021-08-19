Столичный бизнес купил и арендовал у города более 4,5 тысячи объектов

На торгах по продаже и аренде по итогам шести месяцев этого года реализовано более 4,5 тысячи объектов городского имущества. Среди них - помещения и здания для бизнеса, земельные участки, нестационарные торговые объекты и квартиры. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сейчас торги по реализации городского имущества, за исключением продажи земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, проходят в электронном виде, - отметил заммэра. - С начала года реализовано 4534 объекта городской недвижимости. Это более 85 процентов от общего числа реализованных в прошлом году объектов, когда оно составило почти 5,3 тысячи объектов, и сопоставимо со всем 2019 годом. Тогда за 12 месяцев город реализовал 4,6 тысячи объектов. За два квартала этого года от реализации городской недвижимости в бюджет поступило более 27 миллиардов рублей, которые столица направляет на строительство новых объектов и выполнение социальных программ».

Москва активно создает и развивает комфортную среду для малого и среднего бизнеса. В столице существуют 17 видов субсидий для предпринимателей на сумму более 3,5 млрд рублей ежегодно.

С начала года на торгах по продаже предлагалось 3966 объектов, по аренде – 313 объектов. Также в первом полугодии город реализовал четыре пакета акций, 61 земельный участок и 190 нестационарных торговых точек. Общая площадь составила 618 тысяч квадратных метров.

В первом полугодии этого года на торгах было реализовано около 980 квартир. За эти месяцы город сдал в аренду 313 помещений, в том числе 201 – по льготной ставке для представителей малого и среднего предпринимательства, а также два объекта культурного наследия.

От города на открытых торгах предлагались в аренду и на продажу также земельные участки: 61 земельный участок общей площадью около 22,3 гектара, из них 11 — на продажу и еще 50 — в аренду.

«Наибольшей популярностью у инвесторов в этом году пользовалось приобретение нежилых помещений без объявления цены, - добавил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. - В этой категории конкуренция в первом полугодии достигла 27,4 участника на лот. В первом полугодии прошлого года самой популярной категорией была аренда нестационарных торговых объектов у метрополитена. Конкуренция составляла 12,1 человека на лот».

Подробная информация о каждом лоте - на инвестиционном портале Москвы. Здесь же в разделе «Имущество от города» представлены технические характеристики объектов.