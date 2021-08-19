Заброшенные участки около промзон в Москве отдадут под застройку

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

После принятых в прошлом году изменений в Градостроительный кодекс РФ, касающихся комплексного развития территорий, Москва планирует отдавать под застройку заброшенные участки около промзон. Об этом рассказал в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Благодаря документу, город прежде всего сможет более чем в два раза сократить сроки подготовки градостроительной документации, - отметил заммэра. - Если раньше с момента принятия решения о комплексном развитии территории до заключения договора через аукцион уходило почти 340 дней, то в рамках нового порядка этот срок сокращен до 170 дней».

По его словам, еще одним существенным новшеством стала возможность комплексно развивать не только саму промзону, но и соседние с ней заброшенные участки.

«Даже в столице, увы, нередко складывается ситуация, что с неработающим предприятием соседствует пустырь или недостроенный объект, - добавил Ефимов. - Формально это уже не промзона, но город такого рода недострой не красит».

Заммэра напомнил, что сейчас в столице насчитывается около 230 заброшенных объектов рядом с промзонами. Почти каждым из них владеют частные инвесторы. Но есть и федеральная собственность, по которой Москва старается активно работать с Росимуществом и "Дом.РФ".

«В рамках проекта "Индустриальные кварталы" будут реорганизованы шесть территорий многолетних долгостроев в четырех округах столицы - Центральном, Западном, Северном и Северо-Восточном, - добавил заммэра. - Объем инвестиций в реализацию проектов составит более 21 миллиарда рублей».