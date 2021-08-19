Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 августа 2021 17:24

Полиция изъяла 23 кг мефедрона из нарколаборатории в Подмосковье

Стражи порядка арестовали троих подозреваемых
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полиция арестовала подозреваемых

Полиция арестовала подозреваемых

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники полиции обнаружили подпольную нарколабораторию недалеко от подмосковного города Павловский Посад. Стражи порядка арестовали троих подозреваемых и изъяли 23 килограмма наркотиков. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Злоумышленники закупили необходимые ингредиенты для синтезирования мефедрона. Затем в поселке Мехлесхоз в частном доме, принадлежащем одному из фигурантов, они организовали лабораторию по производству наркотических средств. При обследовании домовладения и придомовых построек полицейские изъяли пластиковые контейнеры и бочки с жидкой смесью», - заявила Вовк.

Она добавила, что в общей сложности в сухом и жидком виде было изъято 23 килограмма мефедрона.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Все фигуранты в настоящее время находятся под стражей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее аналитики назвали российские регионы, где местные жители чаще всего употребляют алкоголь и наркотики. В результате, лидерами в списке оказались Магаданская и Сахалинская области и Тува, передает телеканал «360».