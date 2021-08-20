В Новой Москве построили ледовый центр «Снегирь»

В поселении Марушкинское в Новой Москве скоро откроется новый ледовый центр «Снегирь». Комплекс находится в 20 минутах от МКАДа по Боровскому, Киевскому и Минскому шоссе и в 10 минутах от метро «Рассказовка» и «Саларьево».

«Трехэтажный тренировочно-оздоровительный центр «Снегирь» площадью 6,7 тысячи квадратных метров построен за счет инвестора, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - В нем разместились два искусственных катка – полноразмерный и малый, а также универсальные и тренажерные залы».

По его словам, в центре планируется проводить тренировки и соревнования не только по традиционным ледовым видам спорта – хоккею с шайбой и фигурному катанию, но и по волейболу, баскетболу, сквошу. «В свободное от тренировок время будут проводиться массовые катания на коньках», - уточнил глава Стройкомплекса.

Специалисты постоянно следят за качеством на социально значимых сооружениях города.

«Во время строительства центра «Снегирь» в Марушкино проведено семь инспекционных проверок по качеству выполненных работ и применяемых строительных материалов, - сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. - Все нарушения застройщик устранял в срок. Кроме того, контролировалось соблюдение строителями требований по профилактике коронавируса».

Напомним, ранее заместитель мэра сообщал, что в 2021 году в столице построят пять ледовых дворцов и два футбольных поля. «Мы продолжаем активно заниматься строительством и реконструкцией объектов спортивной инфраструктуры Москвы, - отметил Андрей Бочкарёв. - В этом году, например, в столице планируется возвести более 20 объектов спорта».