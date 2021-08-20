Профессиональная деформация похоронщика: "И Ленина закопаем, и конкурентов"

Представитель «Партии пенсионеров» предложил устроить похороны Ленина. Фото: Александр АБРАМОВ

Многолетний труд топового похоронщика Москвы дает о себе знать: Олег Шелягов заявил, что хочет захоронить Ленина на местном кладбище. Как он пишет в своем телеграмм-канале, "Владимира Ильича нужно проводить достойно, со всеми почестями, как одного из ключевых руководителей страны".

- Кто-то же должен сказать это вслух «Это был великий человек, но отпустите его уже», - призывает Олег Шелягов. - Можете считать это «профессиональной деформацией похоронщика», бога ради.

Стоит сказать, что Олег Шелягов - совладелец компании Ritual.ru. В этом году он участвует в политической гонке за место в Госдуме от «Партии пенсионеров». Он занимает лидирующие позиции. Автор сообщения понимает, что подобные высказывания могут задеть чувства представителей конкурирующих партий, которые неоднократно выступают за сохранение тела Ленина на своем прежнем месте - в Мавзолее на Красной площади. Однако все же у него на этот счет свое мнение. 24 января 2024 года будет столетие со дня смерти Владимира Ильича. Кандидат от «Партии пенсионеров» призывает Госдуму встретить юбилей похоронами.