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Общество23 августа 2021 10:36

В Москве началось строительство эстакады Северного дублёра Кутузовского проспекта

Заммэра Владимир Ефимов сообщил, что проект финансируется за счет частных инвестиций
Иван ЛУКИН
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Январь 2020 года. Строительство южного участка дублера Кутузовского проспекта.

Январь 2020 года. Строительство южного участка дублера Кутузовского проспекта.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице начался монтаж первых опор двухкилометровой эстакады Северного дублёра Кутузовского проспекта. Трасса появится в рамках крупнейшего в столице концессионного соглашения по строительству. Благодаря эстакаде будущая скоростная магистраль впоследствии примкнет к МКАД в районе Молодогвардейской развязки. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, масштабный проект реализуется за счет частных инвестиций согласно концессионному соглашению. Документ подписан между правительством Москвы и «Новой концессионной компанией». Организатором финансирования выступает УК «Лидер». Инвесторами проекта – НПФ группы «ГАЗФОНД» и консорциум иностранных инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций.

«Автодорожная концессия по строительству Северного дублера Кутузовского проспекта является самой крупной в Москве – как по своим размерам, так и в финансовом плане – в строительство новой трассы инвестируют более 50 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Сейчас строители приступили к возведению значимой части дублёра – эстакаде. Все работы планируется завершить в 2022 году. А уже в 2023 году москвичи смогут полноценно воспользоваться новой дорогой».

Строительство ведется в районе остановочного пункта «Рабочий поселок» Белорусского направления Московской железной дороги и со стороны МКАДа. Здесь монтируются сразу 20 опор. Со временем два отрезка будут соединены, образуя эстакаду, которая станет важным элементом будущего дублера Кутузовского проспекта.

«Параллельно идет строительство и других частей будущего дублера, - рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Инвесторы уже возводят мост через реку возле Москва-Сити. Дублёр будет представлять собой бессветофорную четырёхполосную автомагистраль в 10,3 километра с расчетной скоростью движения 100 километров в час. Концессионное соглашение заключено на 40 лет. По его условиям инвестор полностью финансирует строительство автодороги, а затраты на подготовку территории разделены между ним и городом в равных долях. После запуска дублера инвестор будет окупать свои инвестиции в течение срока соглашения за счет взимания платы за проезд».