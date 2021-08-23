Безработица в столице снизилась до минимума

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Уровень зарегистрированной безработицы в столице на 15 августа 2021 года составил 0,55%. Результат стал наименьшим с апреля 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Процесс восстановления экономики Москвы оказывает позитивное влияние на городской рынок труда, - отметил заммэра. - С начала 2021 года уровень зарегистрированной безработицы в столице неуклонно снижается и с 1 января потерял 0,77 процентного пункта. За этот период трудоустроились около 59 тысяч человек. Число безработных сейчас составляет не более 39,9 тысячи человек. Кроме того, количество работников, находящихся в простое, в режиме неполного рабочего дня и в отпусках без сохранения зарплаты, с начала 2021 года сократилось на 9,6 процента и составило к середине августа 97,6 тысячи человек».

За время пандемии с апреля 2020 года по июль 2021 года больше всего сотрудников были приняты на работу в сфере разработки программного обеспечения, здравоохранении, торговле и строительстве.

«В июле 2021 года уровень напряженности на рынке квалифицированного труда — отношение количества резюме к количеству вакансий — снизился на 32 процента по сравнению с показателями июля 2019 года, и на 51 процент к июлю 2020 года, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - При этом за последний год количество вакансий выросло на 79 процентов, а число резюме сократилось на 12 процентов».

Работу в Москве может найти любой. Но не всегда предложения работодателей соответствуют ожиданиям москвичей, поэтому перед городом стоит задача увеличения доли высокооплачиваемых, высококвалифицированных рабочих мест. В том числе для этого в Москве стартовал проект «Индустриальные кварталы». На месте заброшенных промзон появляются новые районы. В каждом обязательно создаются рабочие места – общественно-деловые пространства, современные производства.