В столице согласован план реорганизации бывшей промзоны «Зюзино»

На заседании Штаба по реализации проектов комплексного развития территорий согласован план-график комплексного развития бывшей промышленной зоны «Зюзино» на юго-западе Москвы. Все жилье в новом индустриальном квартале будет построено по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадь бывшей промзоны «Зюзино», подлежащей комплексному развитию, превысит 6,5 гектара, - отметил заммэра. - Вложения в проект на Одесской улице составят почти 13 миллиардов рублей. По объекту согласован план-график, в котором определены все этапы реализации комплексного развития территории. Следующим этапом будет принятие решения о КРТ, а передача домов под заселение запланирована на 2028 год».

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, в бывшей промзоне планируется возвести 144 тысячи квадратных метров недвижимости.

«В районе Зюзино на юго-западе Москвы появится почти 140 тысяч квадратных метров жилья, - рассказал Прохоров. - Кроме того, здесь разместится общественная застройка на площади более 4 тысяч квадратных метров».

В общей сложности инициатива московских властей по комплексному развитию территорий после реализации всех проектов позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона поступлений в бюджет. При этом общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более семи триллионов рублей.

КСТАТИ

Проект «Индустриальные кварталы» (КРТ - комплексное развитие территорий) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские земли. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года. Производственную зону «Октябрьское поле» комплексно реорганизуют на общей площади территории 5,92 гектара. Инвестиции в развитие промзоны составят порядка 14 миллиардов рублей. Бюджетный эффект — около 1,8 миллиарда рублей в год. Проект рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.

В начале ноября 2020 года в Москве состоялся первый в стране аукцион на право заключения договора КРТ для реорганизации части промзоны «Коровино» на севере столицы. В начале июня 2021 года на XXIV Петербургском международном экономическом форуме были подписаны еще два договора о КРТ «Кунцево» и второго участка промзоны «Коровино».