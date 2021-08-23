Школьные линейки на 1 сентября пройдут в Подмосковье очно

Школьные линейки пройдут в Подмосковье очно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

1 сентября школьные линейки в Московской области пройдут в очном режиме. Ребята, по традиции, смогут собраться все вмести и отпраздновать начало нового учебного года.

«Я попрошу всю нашу команду 1 сентября принять участие в линейках. Они пройдут на улицах. Я очень надеюсь, что погода будет приятная. И мы сможем соблюсти и все необходимые меры безопасности с точки зрения эпидемии, и будет у всех прекрасное настроение», - цитирует обращение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева к руководящему составу областного правительства и главам округов РИАМО.

Губернатор добавил, что в регионе 1 сентября откроется 22 новые школы вместо 18 запланированных. Кроме того, на этой неделе в области планируется заложить 30 следующих школ, которые будут построены к 2024 году, сообщает телеканал «360».

Помимо этого Воробьев напомнил, что в ближайшие дни в регионе пройдет заседание Госсовета, которое будет посвящено применению современных технологий в образовании, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».